L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, come di consueto è riportato sui suoi social di seguito riportiamo dei brevi estratti sulle previsioni da Bilancia a Pesci per la settimana dal 17 al 23 febbraio 2025. Il noto astrologo si è soffermato sull’entrata di Sole in Pesci che avrà delle importanti ripercussioni sia in amore che sul lavoro per tutti i segni. E poi ancora mentre alcuni segna saranno baciati da Cupido e quindi particolarmente fortunati in amore, altri avranno delle ottimi opportunità lavorative, altri ancora, infine, dovranno pazientare per avere delle buone chance lavorative.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni 17- 23 febbraio 2025: Bilancia segno TOP

BILANCIA: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, puoi essere il segno top della settimana! Le Stelle, infatti, possono aiutarti a far letteralmente ‘ringiovanire’ cuore, mente e forse persino portafoglio, nel lavoro gioca bene le tue carte perché hai la possibilità di riscuotere i favori della Fortuna.

SCORPIONE: Finalmente grazie al Sole che entra in Pesci puoi attirare più Fortuna nella tua vita e archiviare ciò che ha generato solo insicurezze, in amore si rinforza l’alchimia mentre nel lavoro le tue competenze ti aiuteranno a riscuotere vantaggi e successo.

SAGITTARIO: Il Sole in Pesci entra in gioco per farti scoprire quali sono i rapporti e le relazioni che regalano certezze e quali invece quelli che devi lasciare perdere per avere di meglio! Nel lavoro il tuo sesto senso sarà l’ingredienti giusto per svoltare o smascherare le magagne.

Mauro Perfetti, oroscopo settimanale dal 17 al 23 febbraio 2025: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Il Sole che entra in Pesci farà di tutto per scongelare i sentimenti e aiutarti a recuperare ciò che hai trascurato soprattutto in amore, nel lavoro, invece, possono arrivare le giuste occasioni per svoltare ed ottenere conferme soprattutto tra martedì e mercoledì

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti le Stelle saranno un ottimo aiuto per valorizzare quei rapporti e le relazioni che vi regalano certezze, ma possono anche spingervi a trovare quel che vi manca per sentirvi felici e realizzati, nel lavoro invece ci sono incontri speciali e proposte da valutare.

PESCI: È il momento di mettere in pratica i cambiamenti che senti ribollire dentro di te! Il Sole che entra nel segno, infatti, annuncia che è arrivato il momento di passare all’azione, nel lavoro tra martedì e mercoledì puoi trovarti con le presone giusto e al posto giusto.