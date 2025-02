Scopriamo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, dal 2 all’8 marzo 2025, passando per gli altri sei segni dello zodiaco, sempre tratto dal magazine Oggi. Bisogna sempre tener conto delle influenze stellari e planetarie che vanno a indicare ciò che potrebbe succedere in amore, sul lavoro e per quel che concerne la fortuna negli incontri.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo della settimana prossima: le previsioni zodiacali

BILANCIA: voto 7+. Cosa deve cambiare nella loro vita? La settimana aiuterà a capire loro proprio questa cosa. Anche perché c’è il forte desiderio di vivere un domani migliore. Incontro importante all’orizzonte e potranno approfondire una conoscenza già avviata nei mesi scorsi. Occasione giusta anche sul fronte del lavoro. Il consiglio è solo quello di non pretendere tutto e subito. Giorni fortunati? Il 3 e il 7 marzo.

SCORPIONE: voto 7/8. Una relazione speciale deve avere determinate qualità e questa settimana lo scopriranno. C’è tanta voglia di divertirsi e di vivere la propria passione. Incontri seducenti e ritorni di fiamma anche per i single più incalliti. Possono agganciare una persona importante in ambiente lavorativo.

SAGITTARIO: voto 7. Le relazioni andrebbero valorizzate al massimo anche se alcuni vorrebbero chiudere una relazione che non sta più dando alcun tipo di soddisfazione. Giornate favorevoli anche per i cuori solitari e poi potranno valutare bene alcune proposte professionali. Attenzione a non perdere tempo, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

CAPRICORNO: voto 7+. I legami vanno coltivati oppure risvegliati soprattutto se si sono raffreddati un pochino. Incontri interessanti per i single. Possono incontrare qualcuno che li aiuterà a concretizzare una svolta in ambito professionale. Attenzione a non inciampare in qualche ritardo. Giorni fortunati il 3, 4 e 5 marzo.

ACQUARIO: voto 6+. Le coppie potrebbero vedere il loro rapporto raffreddarsi un po’ anche per via di alcuni litigi dei giorni scorsi. Alcuni nodi verranno al pettine quindi potranno finalmente scioglierli. Promettenti gli incontri per i single. Ci sono conoscenze che verrano rivalutate col tempo. Dalle proposte di lavoro di questo periodo non devono farsi abbagliare troppo.

PESCI: voto 10. Settimana grandiosa per i nati sotto questo segno. Possono vivere i legami più autentici senza paura. Incontri interessanti per i cuori solitari e c’è chi può ufficializzare un rapporto. C’è anche chi può rimettersi in gioco dal punto di vista professionale. Giorni fortunati? Il 3, 4 e 7 marzo.