Ecco l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti (22-28 settembre 2025) per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Vediamo cosa succederà nel corso dei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 22 al 28 settembre 2025 per i primi sei segni dello zodiaco tratto dalla sua pagina Facebook.

Oroscopo settimanale fino al 28 settembre 2025: le previsioni di Mauro Perfetti

ARIETE: si scoprirà se la coppia funziona grazie a questo Sole che entra nel segno della bilancia. Alcuni necessitano di una revisione. Se sono single ci può essere un coinvolgimento piuttosto intrigante. Per quanto concerne il lavoro possono realizzare un importante progetto.

TORO: Marte entra nel segno dello Scorpione quindi li invita a valorizzarsi un po’ di più, idem le persone che vogliono loro bene. Chi li fa arrabbiare possono anche prendere la porta. Incontro speciale per un cuore solitario a metà settimana. Sul fronte del lavoro si possono ottenere delle conferme.

GEMELLI: il Sole nel segno della Bilancia può ravvivare le questioni amorose. Possono anche riaccendere delle passioni che pensavano di essere spente da mesi. Si moltiplicano i pretendenti per i single. Alcuni potrebbero vedersi riaffacciare gli ex. Arriva l’occasione giusta sul fronte del lavoro, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Mauro Perfetti svela le previsioni settimanali del suo oroscopo

CANCRO: Marte in Scorpione aiuta a dare una botta di vita al rapporto di coppia se è spento, mentre gli altri possono festeggiare con momenti di pura trasgressione. I single vanno nella direzione giusta. Per quanto concerne il lavoro bisogna scegliere le strategie migliori e rinforzare le collaborazioni. A metà settimana il consiglio dell’astrologo è quello di dare ascolto all’intuito. La fortuna può sorprenderli.

LEONE: chiari segnali di ripresa, quindi possono tirare un sospiro di sollievo. In amore si pensa al futuro e si mette alla prova chi non li convince. Il weekend potrebbe stupire chi è single. Fortunata collaborazione sul lavoro con vantaggi sul piatto.

VERGINE: è il segno top della settimana perché le stelle sono dalla loro parte. Verso la metà della settimana potrebbe arrivare una svolta sul lavoro.