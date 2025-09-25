Svelato l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 22 al 28 settembre 2025 per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Continuiamo con gli altri sei segni dello zodiaco secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 22 al 28 settembre 2025 tratta dalla sua pagina Facebook tenendo presente dell’amore, del lavoro e della fortuna negli incontri, oltre al bisogno di trasgredire.

Mauro Perfetti svela l’oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre 2025

BILANCIA: arriva una bella spinta per ribaltare la loro vita in meglio, ovviamente. In amore bisogna trovare più tempo a dedicare alle persone a cui vogliono bene. Sul lavoro arriva un segnale inequivocabile di successo, possono fare più soldi del previsto.

SCORPIONE: Marte entra nel loro segno per aiutare a dare una botta di vitalità di cui necessitavano dall’inizio di settembre. Coinvolgimento inatteso per i single. Il loro sesto sento li aiuterà a capire come devono muoversi sul fronte del lavoro. Vantaggi alle porte.

SAGITTARIO: il Sole farà bene per il lavoro e per il futuro. Se sono single il fine settimana li saprà stupire alla grande. Possono avere la spinta di cui necessitavano sul luogo di lavoro. Non devono trascurare le persone che hanno accanto.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: le previsioni per amore e lavoro

CAPRICORNO: Venere nel segno della Vergine farà recuperare dei punti preziosi in amore. Non bisogna dare la precedenza al lavoro. Se sono single allora può scattare la scintilla. Intuizione giusta sul fronte del lavoro. C’è chi può aiutarli a scalare la vetta, dice l’oroscopo di Mauro Perfetti.

ACQUARIO: devono mettere un po’ più di pepe nella dinamiche di coppia onde evitare di affogare in un mare di noia. Devono godersi di più la vita. Sensuali flirt per i cuori solitari. Nel lavoro è consigliabile usare l’ingegno e la strategia.

PESCI: Marte li aiuta a promuovere i cambiamenti che più stanno loro a cuore. Buon incontro per i single, quindi l’amore torna a farsi sentire. Se hanno lavorato bene giovedì e venerdì possono portare a casa il risultato.