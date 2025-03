Si prospettano giorni davvero intensi per i cosiddetti “movimenti astrali” e l’Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti svela cosa succederà a molti segni dello Zodiaco. Grazie all’Eclissi del Sole, Toro potrà aggiustare qualcosa fuori posto, mentre per gli Ariete è il momento perfetto per porre le basi di una nuova relazione amorosa. Ma andiamo con ordine e scopriamo tutto sull’Oroscopo settimanale che va dal 23 al 29 marzo 2025, da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Ariete va alla grande!

ARIETE: che periodo florido per gli amici dell’Ariete! State vivendo un momento speciale e nulla potrebbe andare meglio a lavoro come in amore. Si sta creando una sintonia speciale nelle relazioni, ma se le cose non stanno andando come volevate, niente paura! Sabato 22 marzo sarà la giornata giusta per voltare pagina e archiviare le brutte esperienze. Il 24, il 26 e il 29 marzo saranno i vostri giorni fortunati.

TORO: non c’è male nemmeno per i nati sotto il segno del Toro, che finalmente possono mettere una riga sul passato. Basta con le delusioni e le illusioni, oggi è il momento di andare avanti. L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti vi lascia tanta speranza con l’Eclissi del Sole che vi darà una mano a lasciarvi alle spalle tutto ciò che vi fa sentire sbagliati. Grande fortuna il 23, il 26 e il 28 marzo.

GEMELLI: state passando un bellissimo periodo con il partner e c’è grande sintonia di coppia. Per i nati sotto il segno dei Gemelli, questo è il momento perfetto per darsi a nuove passioni e divertirsi con gli amici. I single, invece, potranno fare conoscenze inaspettate grazie alla Luna Nuova. Bene anche a lavoro, con nuove proposte di collaborazione. Giorni fortunati? Il 24, il 26 e il 29 marzo!

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: Leone ringiovanisce il cuore

CANCRO: carissimi Cancro, finalmente Venere torna in Pesci e questo significa solo una cosa: le questioni di cuore ne gioveranno in modo significativo. Potrete sciogliere tutti i nodi, mentre i single approfondiranno le nuove conoscenze. A lavoro potrebbe esserci qualche tensione, ma tutto dovrebbe risolversi nel minor tempo possibile. Anche per voi, l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti annuncia i giorni fortunati: il 26 e il 28 marzo.

LEONE: periodo fortunatissimo per il Leone, che vede un incontro amoroso dal profumo esotico. A lavoro buone notizie, mentre per chi ha un partner, è il momento perfetto per far ringiovanire il cuore. Avete giorni fortunati da vivere intensamente: il 24, il 26 e il 29 marzo.

VERGINE: come sempre siete riflessivi, e anche in questa fine di marzo sarete portati a pensare molto al tema amoroso. Cosa vi rende davvero felici in una relazione? I nati sotto il segno della Vergine avranno l’occasione di chiarire i problemi lasciati in sospeso con il partner, mentre a lavoro è meglio porre attenzione alle proposte che vi vengono fatte. L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti annuncia i vostri giorni fortunati: benissimo per il 24, il 26 e il 28 marzo.