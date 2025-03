Proseguiamo con gli altri sei segni dello zodiaco (Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci) per quanto riguarda l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 9 al 15 marzo 2025 (tratto da Oggi) per amore, lavoro e fortuna negli incontri. Quali saranno i segni più fortunati? E quelli che dovranno attendere tempi migliori? Andiamo a scoprirlo.

Oroscopo Paolo Fox domani, previsioni 8 marzo 2025/ Incertezze per Ariete, Leone verso una svolta importante

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, 9-15 marzo 2025: le previsioni zodiacali

BILANCIA: voto 7. La persona che hanno scelto è quella giusta? Le stelle saranno in grado di indicarlo. Nella direzione giusta saranno spinti i single grazie alle influenze planetarie. A inizio settimana il lavoro regala consensi e agganci molto importanti. Devono valutare meglio certe collaborazioni e capire di più le loro disponibilità.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 7 marzo 2025/ Novità in amore per Bilancia e Pesci

SCORPIONE: voto 7/8. L’inizio della settimana potrebbero mettere alle strette chi li dà per scontati. La Luna cercherà di far capire loro chi devono valorizzare maggiormente. Vietato vendicarsi in questo periodo. Le giornate fortunate possono creare le condizioni migliori per favorire una svolta.

SAGITTARIO: voto 7. Settimana apertasi sotto il segno dell’amore e del lavoro. Stato di grazia che agevolerà anche i rapporti con gli altri, soprattutto in famiglia e sul lavoro. Se non riescono ad accomodare le cose, niente paura. Sul lavoro capiranno se hanno fatto bene oppure no, fa sapere Mauro Perfetti con il suo oroscopo.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, 9-15 marzo 2025/ Previsioni da Ariete a Vergine: amore top per Toro

Mauro Perfetti, previsioni della settimana prossima: l’oroscopo degli altri segni

CAPRICORNO: voto 7+. Saranno aiutati a trovare più conferme e garanzie. Attenzione a non appesantire i rapporti con gli altri. Possono maturare nel prendere certe decisioni importanti. Giorni favorevoli per i single. Grande bella botta di lavoro tra colloqui e conferme.

ACQUARIO: voto 8. Se devono allontanarsi da determinate persone allora le stelle le indicheranno con una certa efficacia. Scopriranno dove si nascondono certe interferenze. Speciali conquiste da parte dei cuori solitari. Accordi e agganci sul lavoro favoriti. Potrebbero entrare più soldi.

PESCI: voto 8/9. La Luna favorita fa ritornare in loro stessi la voglia di amare e di stare insieme al partner e quindi organizzare qualcosa di bello da fare insieme. Occasione giusta per svoltare per i single o per chi è rimasto deluso. Nel lavoro possono contare su alcune agevolazioni importanti. Nel fine settimana potrebbero ottenere più soldi del solito.