Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 7 settembre 2025: dai Gemelli al Capricorno, cosa potrebbe accadere

Spazio alle previsioni dell’oroscopo per questo inizio di settembre, pronto a scombussolare le carte sotto diversi fronti. Dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Toro scopriamo cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane:

ARIETE: avete energia da sfruttare e da vendere. Sarà una settimana in cui la tua determinazione ti permetterà di nuotare controcorrente e raggiungere traguardi inaspettati. La passione vi guiderà in amore.

TORO: Sul fronte professionale, la tua precisione sarà notevole. Sistemate la precisione, potrebbe bastare per garantirvi delle soddisfazioni importanti nei prossimi giorni.

GEMELLI: la vostra sicurezza è un faro in amore. Una grande carica di energia vi potrebbe incanalare su dei buoni binari. Avete tanta comprensione, l’esperienza e le vostre capacità vi renderanno ancora più forti.

C’è ancora spazio per altre previsioni dell’oroscopo settimanale, i nati sotto il segno del Leone sono pronti a vivere dei momenti importanti, Bilancia e Capricorno avranno dei nodi da sciogliere in queste ore:

LEONE: bene le amicizie, sul lavoro siete veloci e questo può giocare a vostro favore in questo momento. Prendete l’iniziativa senza esitare troppo, il comando del gioco spetta a voi in questa fase.

BILANCIA: nel campo sentimentale, potresti sentire il desiderio di una maggiore stabilità. La settimana vi richiede concentrazione assoluta, qualcosa potrebbe cambiare su diversi fronti.

CAPRICORNO: le stelle vi stanno dando una mano a prendere delle decisioni, siete in una fase di sofferenza ma qualcosa potrebbe prendere altre direzioni. Cercate di gestire cose e situazioni e non prodigarvi troppo in avventure lanciate.