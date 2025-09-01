Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 7 settembre 2025. Vergine coraggiosa, Sagittario vuole novità

Inizia settembre 2025 e come da tradizione ci affacciamo all’autunno che porterà in dote una vasta serie di novità. Dai nati sotto il segno dei Pesci fino allo Scorpione, ecco cosa potrebbe accadere secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni del periodo di riferimento che va dall’1 al 7 settembre 2025.

PESCI: sul lavoro è un vero e proprio trionfo. Sarete veloci nel cogliere le opportunità e forti nel superare gli ostacoli. Sentirete una grinta davvero inaspettata, fate valere la vostra forza interiore.

ACQUARIO: non sarà un periodo di fuochi d’artificio ma sicuramente ci saranno degli avvenimenti che potrebbero cambiarvi su più fronti. Datevi da fare, il momento è positivo secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti.

SAGITTARIO: il weekend porta voglia di andare fuori, incontrare nuove persone con cui intrattenere conversazioni divertenti. Un’avventura inaspettata può colorare le tue giornate, non sottraetevi.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni di inizio settembre 2025

Non è finita qui, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti anche i nati sotto il segno della Vergine, così come quelli dello Scorpione e del Cancro. Scopriamo cosa potrebbe accadere nelle prossime ore:

VERGINE: siate coraggiosi e sfruttate un’onda positiva. Abbiate slancio e dinamismo, saranno due vostre compagne di viaggio: siete pronti a mettervi in gioco, anche in ambito affettivo.

SCORPIONE: la vostra sensibilità può essere un fattore in questo periodo più che mai. Trovate il giusto equilibrio, non abbiate paura di lasciarvi andare in questo periodo.

CANCRO: mettetevi al primo posto, pensate a voi stessi ora più che mai. Organizzazione necessaria, piccoli gesti di cura e attenzione ai dettagli renderanno il weekend più armonioso.