Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 17 novembre 2025

Torna l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni 10-17 novembre 2025 tornano e aggiornano i nati sotto il segno di Pesci, Ariete e Vergine. Ecco cosa potrebbe accadere:

PESCI: non è forse la vostra fase migliore di vita. Perdete di vista una persona che per voi era qualcosa come un punto di riferimento. Luna e Mercurio contro, magari persone non danno peso al vostro stato attuale. Insoddisfazione e malinconia fanno parte della vostra vita.

ARIETE: il peggio è alle spalle, siete lanciati verso le novità della vita. Ci saranno cose interessanti con le quali fare i conti, datevi da fare come state facendo e otterrete di meglio.

VERGINE: avete nel segno una luna nervosa rappresenta indizio di intolleranza che sparirà domenica, vorreste vedere riconosciuti i vostri meriti. Mercurio dissonante porta tensione, troverete il modo di smaltirla.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 17 novembre 2025

Spazio anche alle previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti, dai nati sotto il segno del Toro ai Gemelli, passando per l’Acquario:

TORO: è un’ondata positiva continua, potrebbe arrivare qualche incontro speciale. Magari con un persona con non riabbracciate da tanto tempo. Solo Venere in opposizione attenzione alle distanze.

GEMELLI: finalmente vivrete un weekend migliore annuncia l’esperto di astri Mauro Perfetti, in passato avete dovuto digerire qualcosa di poco piacevole. Andate oltre, giornate attive.

ACQUARIO: recuperate la voglia di stare con le altre persone, ma anche lo spirito goliardico. Amate buttare all’aria le certezze, qualcosa di strano dovrà pur venire fuori.