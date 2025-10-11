Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 18 ottobre 2025: dalla Bilancia al Leone

Spazio alle novità dell’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, nei prossimi giorni ci saranno delle sorprese interessanti. Dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere:

ARIETE: siete in una fase di rinascita, finalmente guardate le cose con ottimismo e non con la negatività dei mesi scorsi. All’orizzonte si intravedono cose belle, vanno agguantate con le giuste maniere.

Chi sono gli Abba, chi sono/ Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog e Anni-Frid Lyngstad

TORO: siete in una fase di sofferenza, ripensate al passato e c’è qualcosa che sembra tenervi legati ancora lì, dove potrebbe nascondersi la vostra felicità. Riflettete su qualsiasi situazione interessante.

GEMELLI: se affronti con leggerezza ciò che è urgente, eviti di appesantirti troppo. La capacità di comunicare con chiarezza ti farà apprezzare da chi ti è vicino. Occhio alle sorprese, che potrebbero far saltare qualche equilibrio.

Delitto di Garlasco, dubbi su impronte scarpe attribuite ad Alberto Stasi/ Inquirenti nella fabbrica di suole

Oroscopo settimanale, previsioni fino al 18 ottobre 2025

Sempre secondo l’oroscopo settimanale ci saranno novità intriganti anche per i nati sotto il segno della Bilancia, così come l’Acquario e il Leone:

BILANCIA: c’è una vena di mistero che aleggia sopra di voi. Potresti apparire un po’ distaccato, ma in realtà stai sondando ciò che è più essenziale.

ACQUARIO: potrebbero esserci delle novità implicite che attendono il tuo coraggio per manifestarsi, fate allargare il vostro orizzonte e pensate a cosa potrebbe realmente farvi bene.

LEONE: cercate di non pensare troppo alle preoccupazioni di questo periodo. Dietro la stanchezza che ti porti dietro si cela una spinta a rinnovarvi e darvi prestigio sotto ogni aspetto.

Shakira, chi è / La lite con l'ex Piquè e i figli Milan e Sasha: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo"