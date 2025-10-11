Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 18 settembre 2025: dal Sagittario alla Vergine passando per il Capricorno

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 18 settembre 2025

Spazio alle indicazioni astrologiche dell’oroscopo settimanale Mauro Perfetti per i nati sotto il segno dello Scorpione, ma anche dei Pesci e del Cancro. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo il noto esperto di astri.

SCORPIONE: vi state allineando con la vostra essenza: stai dando più spazio all’essenza delle cose. Le giornate ti offrono momenti di recupero, ma anche stimoli intensi. Cercate di far vibrare le corde delle relazioni.

PESCI: potreste avere delle intenzioni nascoste, qualcosa si sta muovendo dentro di voi, lasciate che tutto si traduca in buone cose, la fiducia farà il suo. Forse avete delle intenzioni nascoste.

CANCRO: ci sono delle relazioni affettive che necessitano attenzioni, voi siete autentici e allo stesso tempo avete bisogno di chiarimento. Le relazioni acquisiscono sempre più intensità in questo momento.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni dall’11 al 18 settembre 2025

Non è finita qui, ci saranno delle novità interessanti anche per i nati sotto il segno del Sagittario, ma anche Vergine e Capricorno:

SAGITTARIO: potresti avvertire una certa difficoltà nelle relazioni: una tendenza a voler restare protetto/a e meno disponibile a esporti in questa fase. Qualcosa sembra bloccarvi in questa fase.

VERGINE: è come se cose taciute che hai messo da parte reclamano voce: potete ritrovare piacere in attività semplici. Tutte le cose che diventano leggere dal vostro punto di vista reclamano invece spazio e voce.

CAPRICORNO: cercate di non caricare in maniera eccessiva le situazioni. Avete delle difficoltà a incontrare motivazioni, la cura diventa una cosa di fondamentale importanza.