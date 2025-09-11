Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 18 settembre 2025: dall'Ariete alla Vergine

Iniziato da poco il mese di settembre, è tempo di novità per molti segni dello zodiaco. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti sarà presto tempo di cambiamenti per i nati sotto il segno dell’Ariete, ma anche del Toro e Gemelli:

ARIETE: forse di recente c’è stato un po’ di caos intorno a voi, le tensioni dell’ultimo periodo stanno prendendo forma, è arrivato il momento di fare una pausa. Fermarti per un po’ non potrà che farti ripartire più forte.

TORO: è il momento di guardare avanti per voi. Fate un respiro profondo. Non si può controllare tutto e i cambi di programma possono nascondere delle piacevoli sorprese. Molto spesso mettete gli altri davanti, ma una volta tanto pensa a te stesso/a. Occhio a qualche ex, è finita davvero?

GEMELLI: siete ben ispirati e vi ritrovate in mezzo a un flusso di tante cose. Avete da fare troppe cose insieme e potrebbe essere un problema: attento/a a non mettere troppa carne al fuoco. Procedi a piccoli passi e riuscirai a trovare una quadra.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 18 settembre 2025

Non è finita qui, perché nei prossimi giorni ci saranno altre situazioni con le quali fare i conti. Dai nati sotto il segno del Leone alla Vergine, tutte situazioni che potrebbero portare cambiamenti non di poco conto nella settimana 11-18 settembre 2025. Scopriamo cosa potrebbe accadere:

LEONE: siete tornati ancora una volta al centro dell’illuminazione. La tua luce illumina anche chi ti sta vicino e è un dono davvero speciale. Qualche nuovo incontro bolle in pentola, ricorda chi sei e cosa desideri.

SAGITTARIO: potrete tornare alle origini può essere rigenerante, ma attento/a a non rimanere in trappola del tutto. Sentite il richiamo di casa che bussa forte alla vostra porta.

VERGINE: ci sono delle belle notizie all’orizzonte, cercate di approfittarne per festeggiare con una certa leggerezza. Vi siete meritati un po’ di serenità.