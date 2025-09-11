Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 18 settembre 2025: dal Sagittario al Capricorno

Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti la settimana che porterà dall’11 al 18 settembre porterà in dote tante novità e sorprese. Dai nati sotto il segno dello Scorpione ai Pesci, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

SCORPIONE: cercate di affrontare bene le varie situazioni. per le coppie si paleseranno delle divergenze anche importanti. Cercate di ascoltare le ragioni del vostro partner per provare a cercare una soluzione condivisa. Se siete single, l’umore non sarà dei migliori. Pensate alle vostre passioni.

SAGITTARIO: se siete single qualcuno potrebbe tornare a bussare dal passato. Possibili offerte allettanti in arrivo per voi nei prossimi giorni. Prestate attenzione a ciò che direte o farete.

ACQUARIO: siete creativi e il momento è sicuramente positivo. In amore potreste attirare l’attenzione degli altri, alcuni single potranno fare delle nuove conoscenze. Forse potreste aver perduto un po’ di complicità.

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci saranno novità importanti per i nati sotto il segno dei Pesci, ma anche Bilancia e Capricorno. Ecco cosa accadrà secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti:

PESCI: siete intuitivi e questo gioca a vostro favore. In coppia, la tranquillità è un traguardo facilmente raggiungibile, così come per i single conoscere nuove persone. Fatevi valere, ma sempre restando onesti.

BILANCIA: non temete di prendere una decisione importante e forte, coraggiosa. Possibili nuovi incontri con qualche single, ma difficilmente potrebbero attirare la vostra attenzione.

CAPRICORNO: siete più determinati che mai, vi farete sicuramente valere. Per i single forse non è il periodo più semplice per fare degli incontri, godetevi gli amici e il tempo insieme a loro.