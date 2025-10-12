Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 19 ottobre 2025: dall'Ariete ai Gemelli
Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno dei cambiamenti non indifferenti nei giorni a venire. Dall‘Ariete al Toro, passando per i Gemelli, vediamo cosa potrebbe accadere nella settimana 12-19 ottobre 2025:
ARIETE: iate riflessivi e prudenti in tutto, non firmate nulla sull’onda dell’entusiasmo, aspettate prima di farvi coinvolgere sentimentalmente: emozioni forti sì. Prendete impegni che siano equilibrati.
TORO: siete nervosi, c’è qualcosa che non vi sembra tornare del tutto. Apritevi al mondo se riuscite, potrete instaurare legami di amicizia e aprire la mente su diversi temi. Le sorprese sono dietro l’angolo.
GEMELLI: settimana ottima per avviare o concludere trattative, per i nuovi amori che saranno letteralmente elettrizzanti. Con i figli serve un po’ di fermezza, ci vuole attenzione e una buona dose di gestione.
Non è finita qui, perché nei prossimi giorni ci saranno dei cambiamenti non indifferenti anche per altri segni dello zodiaco, dal Leone al Cancro, con questioni di amore e di lavoro che finiscono sul tavolo.
LEONE: le cose che sembrano facili in realtà nascondono delle spigolosi, siate teneri in amore e abbiate rispetto di tutto. Forse riuscirete a portare dalla vostra parte un nato sotto il segno dell’Ariete.
VERGINE: avete idee e continuate ad avere una grande voglia di fare in questa fase di vita, intraprendere, concretizzare. Siete aperti alle novità ma pragmatici.
BILANCIA: chi ha una vita più creativa riesce a dare di più. Abbiate degli amici leali, se amate un Gemelli cercate di conservare le vostre questioni più private.