Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 19 ottobre 2025: dai Pesci al Sagittario

Spazio alle previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti, la settimana che va dal 12 al 19 ottobre 2025 è in grado di regalare dei colpi di scena non indifferenti. Dallo Scorpione al Sagittario, passando per i nati sotto il segno del Capricorno.

SCORPIONE: siete un po’ più scarichi del solito, c’è qualcosa che non sembra convincervi del tutto e la barra delle energie è limitata. Vorreste appoggio da un Gemelli. Molto bene con Cancro, Capricorno, Pesci. Un Acquario potrebbe sorprendervi.

SAGITTARIO: gli incontri sono piacevoli, le relazioni sembrano particolarmente solide. Avete delle sensazioni vibranti per il corpo. Non dite bugie ai nati sotto il segno dei pesci. Possibile sorpresa in vista.

CAPRICORNO: è tutto abbastanza faticoso, cercate di guadagnarvi bene il tempo e le ore. Sul lavoro siete voi che dettate a linea del tempo, cercate di tenere tutti uniti in questo momento.

Spazio all’oroscopo settimanale Mauro Perfetti anche per un altro gruppo di segni, dall’Acquario ai Pesci, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo le previsioni astrali. Cerchiamo di capire nel dettaglio:

ACQUARIO: non abbiate troppa fretta di decidere in questo momento. Sono giorni da vivere nella giusta direzione, possibile amicizia con un nato sotto il segno del Toro, non sono da escludere colpi di scena con qualche Cancro.

PESCI: avete voglia di nuovi orizzonti, qualcuno pensa anche di studiare all’estero. Qualcuno nato sotto il segno dei Gemelli sembra capirvi. Una Vergine vi affascina, l’Acquario vi diverte.

CANCRO: possibili momenti di grande romanticismo e anche di passione. Denaro: bene le compravendite e la risoluzione di questioni burocratiche e tecniche