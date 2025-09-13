Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 20 settembre 2025: ecco cosa accadrà nei prossimi giorni

Tante novità sono pronte a sorprenderci nei prossimi giorni dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale ci saranno cambiamenti interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, ma anche del Toro e della Vergine. Ecco cosa potrebbe accadere:

ARIETE: tirate dritti per la vostra strada e raccoglierete frutti. È risaputo che, quando vieni coinvolto da un progetto o lasciato incuriosire da una nuova sfida, tendi a dedicarti anima e corpo, fino al punto di trascurare il riposo pur di raggiungere i tuoi obiettivi. Serve un po’ di attenzione

TORO: ripensate al passato, forse un vostro ex tornato in mente e del quale iniziate ad accusare grande nostalgia. Cercate di utilizzare cautela nelle conversazioni delicate, evita tensioni inutili. Questa fase mette davanti a una verifica dei sentimenti: non chiudetevi.

GEMELLI: siete in cerca di rapporti elettrizzanti, che stimolino l’intelletto. Questo è il periodo delle attese, avete dubbi e qualcuno cerca di affacciarsi a qualche novità importante.

Spazio a una serie di novità nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti cambieranno diverse situazioni interessanti. Ecco cosa potrebbe accadere dal punto di vista sentimentale, così come da quello professionale:

LEONE: osate perché è il periodo ideale per poterlo fare. Sul lavoro state pensando a dei nuovi progetti e avete una grande voglia di cambiamento inaspettato. C’è un avversario minaccioso che soffia alle vostre spalle.

CANCRO: secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti potrebbe esserci qualche ghiotta occasione in amore nelle prossime ore. Qualcosa di ufficioso potrebbe presto divenire ufficiale.

VERGINE: c’è una bella notizia che bussa alle porte, ritrovi la capacità di riprendere in mano la strada lavorativa. Sfruttate la vostra riserva di energia che potrebbe ridarvi slancio in tanti aspetti.