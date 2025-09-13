Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 20 settembre 2025: dallo Scorpione al Capricorno
Pronte tante novità secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, il periodo 13-20 settembre 2025 potrebbe portare in dote delle ghiotte novità. Dai nati sotto il segno della Bilancia al Sagittario, passando per Acquario e Pesci.
BILANCIA: è il momento di guardare avanti con forza e tirare dritti. Durante la settimana senti il bisogno di mettere in chiaro alcune questioni con il partner, alla fine si troverà una soluzione.
SCORPIONE: conquiste e riconoscimenti sono davanti a voi, nell’aria c’è la possibilità di chiudere accordi rilevanti o comunque molto importanti. Siate calmi se le cose non dovessero funzionare, la serenità vi darà le giuste indicazioni. Qualcosa non vi soddisfa pienamente.
SAGITTARIO: sono giornate promettenti per chi ha l’amore in canna. Moderate il nervosismo, se c’è qualche problema cercate di affrontarlo con intensità e moderazione.
Ci saranno cambiamenti nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti. Vediamo cosa potrebbe accadere nella settimana 13-20 settembre 2025, dai nati sotto il segno dell’Acquario ai Pesci:
ACQUARIO: le relazioni che state affrontando ora hanno la leggerezza di incontri “part-time”, soddisfacenti se non desideri immediatamente legarti, sul lavoro potrebbero arrivare delle novità importanti.
PESCI: chi sogna l’amore potrebbe ritrovarsi a fare i conti con un cielo favorevole. Le stelle sono dalla vostra parte, poi potreste accusare un piccolo calo e della stanchezza.
CAPRICORNO: le cose stanno cambiando, ci sono situazioni interessanti pronte a prendere piede nei prossimi giorni. Prendono il via progetti o programmi in autunno e bisogna metterci mano fin da adesso.