Nuove indicazioni dal punto di vista astrologico nelle prossime ore, secondo l’esperto di astri Mauro Perfetti non mancheranno novità e cambiamenti un po’ per tutti i segni dello zodiaco. Dall’Ariete al Leone e passando per la Vergine, ecco cosa potrebbe accadere in questi giorni stando alle recenti indicazioni. Le previsioni dell’oroscopo settimanale Mauro Perfetti.

ARIETE: la settimana pare iniziare nel migliore dei modi. Problematica per vostra sfortuna la parte centrale della settimana, sotto tiro della Luna piena in Capricorno e il Sole e Giove cancerini. Ci saranno delle situazioni interessanti.

TORO: problematica per vostra sfortuna la parte centrale della settimana, sotto tiro della Luna piena in Capricorno e il Sole e Giove cancerini. Forse spenderete più del previsto, ma non sarà necessariamente un male.

GEMELLI: Urano porta nel segno una valanga di novità e molto probabilmente anche di spese. Farete compere con roba bella, di qualità, costosa sì, ma a vostro giudizio ne varrà senz’altro la pena.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 20 luglio 2025

Sempre secondo il punto di vista del nostro esperto di astri, la settimana che porterà dal 14 al 20 luglio 2025 regalerà degli altri colpi di scena. Secondo quanto raccolto da Mauro Perfetti, ecco cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Vergine, Bilancia e Cancro in queste giornate di metà luglio:

VERGINE: la settimana non prenderà il via nella migliore delle direzioni, ma vi riprenderete strada facendo. Il giro delle amicizie si allarga notevolmente e continuerà a farlo nelle prossime settimane di questa estate, pronta a sorprendervi.

BILANCIA: il weekend sembra promettere bene, riuscirete a dedicare un po’ di tempo al relax e alla famiglia. Riuscirete a dedicare ancora più attenzione agli altri così facendo.

CANCRO: la luna vi darà una scossa forte, in particolare modo sul lavoro. Vivrete delle giornate cariche di emozioni e intensità, fatevi trovare pronti a tutto ciò che potrebbe accadere.