Novità in arrivo dal punto di vista astrologico secondo l’oroscopo Mauro Perfetti. Ci saranno diverse situazioni da affrontare un po’ per tutti i segni, vediamo nel dettaglio cosa prevedono gli astri per la settimana 14-20 luglio 2025, dal Capricorno ai nati sotto il segno dell’Acquario.

CAPRICORNO: siete uno dei segni migliori della settimana 14-20 luglio 2025. A dominare la scena provvederete nella parte centrale della settimana, col plenilunio nel vostro segno e il Sole cancerino con Giove all’opposizione nel settore degli amori, degli incontri di lavoro.

ACQUARIO: una serie di sorprese si appresta a sorprendervi. Tra incontri, innamoramenti, svaghi, viaggi, una cascata di eventi felici che vi lasceranno senza fiato. Se desiderate avere un cagnolino o un nuovo lavoro, potrebbero arrivare insieme.

PESCI: settimana che inizia storta, ma che sembra potersi raddrizzare nel corso delle giornate e non mancheranno sicuro delle sorprese. Avete del lavoro arretrato da sbrigare quanto prima.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 20 luglio 2025

Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti arriveranno situazioni interessanti anche per altri segni dello zodiaco, dallo Scorpione al Sagittario, vediamo cosa potrebbe accadere secondo il noto esperto di astri nelle prossime ore.

SAGITTARIO: per voi sarà una splendida settimana per voi che la iniziate in bellezza con la Luna nel segno, amica di Saturno e Nettuno riflessivi e profondi in Ariete, i mari si muoveranno.

SCORPIONE: tra lunedì e martedì occhio ai soldi, in generale di quelli spesi incautamente, ma chissà, magari un colpo di fortuna improvviso che potrebbe cambiare tutto. Non resta che godersi il momento.

BILANCIA: il fine settimana sembra promettere bene, grande novità in arrivo riguardo a studi e viaggi. Sorprese dietro l’angolo potrebbero cambiare il corso delle cose.