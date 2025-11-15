Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 21 novembre 2025: dall'Ariete al Toro

Tornano le indicazioni dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle situazioni interessanti nei prossimi giorni con le quali fare i conti. Dai nati sotto il segno dell’Ariete al Toro, passando per i Gemelli ma non solo:

ARIETE: il lavoro va bene e l’amore decolla, non vi resta che godere il momento. Avete sofferto e la voglia di crescere è tanta, il futuro vi sorride e porterà ancora più gioie per voi.

TORO: il peggio è alle spalle ma non avete superato del tutto alcune situazioni che tornano a far rumore nella vostra vita. Cosa accadrà nelle prossime settimane è da vedere, intanto tornate a sentire l’ex.

GEMELLI: sul lavoro siete in una fase di flessione, forse qualche questione va risolta. Cercate di fare del vostro meglio e le cose andranno certamente meglio nei prossimi mesi, miglioramenti già in arrivo.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 20 novembre 2025

Non è finita qui, nei prossimi giorni ci saranno situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno del Leone, del Cancro e della Bilancia, alle prese con questioni di lavoro e di sentimenti.

CANCRO: fatevi sotto, l’aria che ti circonda è frizzante e stimolante. Ti basta poco per innescare la curiosità: fatti sorprendere da ciò che nasce per gioco e che potrebbe creare delle nuove situazioni.

BILANCIA: bene il lavoro e finalmente si muoveranno delle pedine sul tavolo dei sentimenti. Niente è ancora perso, il meglio deve venire e ci saranno sorprese interessanti per tutti.

LEONE: serve un po’ di fortuna, quella non guasta mai e non è neanche lontana da voi. Datevi da fare e sicuramente ci saranno delle situazioni migliori già a breve.