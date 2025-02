Il parere delle stelle viaggia all’unisono con sogni e aspirazioni, ma non sempre tutto procede come previsto. Per un quadro esaustivo sui possibili scenari dei prossimi giorni arrivano puntuali le previsioni 16-22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per il settimanale Oggi. Il focus del noto astrologo parte dalle sfumature in amore, sempre ondivaghe e mai scontate; qualcuno potrebbe ritrovare la serenità di coppia ma non sono da escludere piccole difficoltà nel quotidiano nel merito di dissidi e conflittualità. Il dialogo sarà fondamentale e qualcuno potrebbe finalmente trovare l’anima gemella. Sul lavoro spunti e opportunità potrebbero determinare un nuovo corso; che si tratti di progetti o di decisioni importanti da prendere. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni 16-22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti per il settimanale Oggi.

Le previsioni 16-22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Venere è dalla vostra parte e infonde una grande carica ai progetti di coppia; l’amore primeggia per chi ha scelto la persona giusta diversamente da chi dovrà prendere una decisione importante prima di poter chiudere o recuperare una relazione. Sul lavoro periodo favorevole e all’insegna delle novità.

TORO: Sia in amore che sul lavoro è una fase di riflessione, siete alla ricerca di ciò che realmente coincide con le vostre necessità e ambizioni. Giornate comunque positive per chi è single ed è alla ricerca dell’anima gemella. Piccoli ostacoli nell’ambiente professionale.

GEMELLI: L’amore torna al centro della scena grazie all’ottimo influsso di Venere; passione e intensità da imprimere nei rapporti che realmente meritano. Sul lavoro è possibile iniziare a portare avanti nuovi progetti facendosi carico anche di qualche piccolo intoppo sul percorso.

CANCRO: Dal prossimo giovedì torna la serenità di coppia soprattutto per coloro che sono reduci da qualche dissidio di troppo. Giornate importanti per i single e sul lavoro è il caso di trovare la giusta chiave di lettura per svoltare: mettete al centro le vostre potenzialità.

LEONE: Le stelle di questo periodo sorridono in termini di eros e passionalità; ottimi spunti in amore soprattutto nel merito della complicità con il partner. Sul lavoro focus sulle collaborazioni che potrebbero offrire un supporto non da poco per dare ulteriore seguito agli obiettivi del momento.

VERGINE: Nuove valutazioni in amore per le relazioni in corso; dubbi e riflessioni saranno propedeutici per comprendere meglio il valore dei sentimenti per le persone che vi circondano. Stando alle previsioni 16-22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti sul lavoro arrivano proposte innovative; imbarazzo della scelta tra collaborazioni e progetti.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni 16-22 febbraio 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Una settimana promettente e che può segnare una vera e propria svolta con accezione positiva: in amore torna dominante la passione e il valore di promesse importanti. Sul lavoro il periodo è propizio per dimostrare il vostro talento.

SCORPIONE: Dopo un periodo leggermente faticoso siete finalmente in ripresa; nei prossimi giorni l’amore richiede maggiore attenzione soprattutto se reduci da troppe discussioni con il partner. Sul lavoro giornate favorevoli e con una buona dose di fortuna a vostro supporto.

SAGITTARIO: Se siete alla ricerca di conferme in amore questa potrebbe essere la settimana chiave per conoscere meglio chi vi sta accanto. Sul lavoro grande intuito nel merito di nuovi progetti, affari e possibili collaborazioni.

CAPRICORNO: Qualcosa che non andava nelle ultime settimane finalmente inizia a trovare la retta via; qualche problema da risolvere in amore ma torna la serenità. Sul lavoro fate spazio a proposte e possibilità alternative, tutto da valutare con calma e prudenza.

ACQUARIO: Un rapporto potrebbe diventare ancora più importante grazie a nuove certezze in arrivo: l’amore torna protagonista e per i single non sono da escludere nuove conoscenze. Sul lavoro periodo favorevole per nuove sfide e per gli studenti alle prese con esami e studi.

PESCI: L’incertezza dell’ultimo periodo volge al termine grazie all’arrivo del sole nel segno; stando alle previsioni 16-22 febbraio 2025 secondo l’Oroscopo settimanale Mauro Perfetti torna la serenità in amore e sul lavoro sono giornate ottime per approfondire nuove collaborazioni.