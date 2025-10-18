Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le indicazioni astrali fino al 25 ottobre 2025: dal Capricorno all'Acquario
Novità in arrivo dal punto di vista astrale nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle situazioni interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, così come per i Toro e lo Scorpione.
ARIETE: avete degli obiettivi ben fissati in mente, nei prossimi giorni andrete all’attacco di ciò che davvero vi interessa. Rileggete bene accordi e termini di collaborazione per evitare magagne e sorprese indesiderate.
TORO: vita polemiche e chiarisci collaborazioni stanche. In amore, emozioni e nuovi interessi riprendono slancio, ma forse ripensate a qualche ex fidanzato che non ha mai smesso del tutto di brillare dentro di voi.
SCORPIONE: Mercurio e Marte nel segno spingono a firmare accordi o chiarire situazioni familiari. In amore, prima di ripartire, bisogna riflettere fare delle scelte ponderate. Riflettete bene su quello che avete da fare.
Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 25 ottobre 2025
Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, ci saranno delle situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno del Capricorno, ma anche della Bilancia e dell’Acquario.
CAPRICORNO: stai ridefinendo il tuo concetto di successo. Possono arrivare proposte interessanti. In amore serve dialogo, Venere nel segno vi darà la ghiotta occasione di capire qualcosa di interessante.
BILANCIA: avete voglia di essere perfetti, ma non è possibile. Puoi puntare su un progetto o chiarire degli accordi. Venere nel segno riaccende il cuore e porta ritorni, incontri emozionanti o relazioni che si fanno serie.
ACQUARIO: c’è ancora voglia di condividere qualcosa. Avete voglia di allargare gli orizzonti ma la routine vi travolge del tutto. È tempo di delegare e tagliare ciò che non serve in questo momento della vista vita.