Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 25 ottobre 2025: dall'Acquario ai Gemelli

Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle novità interessanti nei prossimi giorni, in particolare la settimana 18-25 ottobre 2025 porterà in dote dei cambiamenti non indifferenti.

CANCRO: prestate attenzione all’impulsività nei confronti di superiori o membri della vostra famiglia. Chiarimenti necessari in amore e in casa: possibili rinascite emotive e nuovi legami per i single.

LEONE: serve chiarezza nei ritmi e nelle priorità, anche a costo di dire qualche “no”. Favoriti i confronti e le proposte lavorative, potrebbe venire fuori qualcosa di nuovo e inatteso.

PESCI: ci sono delle cose nella vostra vita che non vanno bene e ne siete consapevoli. Cercate di gestire tutto con calma. Serve dialogo sincero per ritrovare equilibrio, fate quello che vi riesce meglio senza grattacapi.

Secondo le previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti, i nati sotto il segno dei Gemelli, così come i Bilancia e gli Acquario si ritroveranno a fare i conti con diverse situazioni intriganti nei prossimi giorni.

GEMELLI: nel caos delle ultime settimane siete riusciti a destreggiarvi bene. Si riaccende il desiderio, possibili incontri inaspettati per il momento.

BILANCIA: cercate di riallacciare bene il vostro presente con il futuro, da qualche parte arriverete senza dubbi. Farete degli incontri emozionanti e da qualche parte arriverete senza problemi.

ACQUARIO: cercate di delegare e tagliare ciò che non serve. Forte creatività e successi in arrivo nei prossimi giorni. In amore cresce il desiderio di condivisione, magari qualcuno di voi può avere voglia di allargare la famiglia.