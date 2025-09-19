Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 25 settembre 2025: dal Cancro ai nati sotto il segno dei Pesci

Spazio alle novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti i nati sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario si ritroveranno a fare i conti con una serie di novità e colpi di scena, sia in amore che sul lavoro.

GEMELLI: siete ispirati e puntate a mettervi in moto contando sulle vostre risorse. È arrivato il momento di concentrarsi su una cosa alla volta, anche se ti è complicato, creativo/a come sei, riuscirete a costruire qualcosa di interessante.

BILANCIA: arrivate da un periodo carico di stress ed impegni, adesso è il momento di pensare a voi stessi. Dedicati a quel progetto che ti ronza in testa da un po’, e prenditi cura di te stesso/a.

ACQUARIO: adesso è il momento di concentrarsi su prospettive diverse rispetto a quanto avete messo in preventivo fino ad oggi. Riuscirete ad arricchirvi più di quanto pensiate in questo momento.

I prossimi giorni saranno piuttosto interessanti anche per i nati sotto i segni zodiacali dei Pesci, del Cancro e dello Scorpione. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti:

CANCRO: c’è qualcosa che vi sta spaventando in questa fase di vita? Affrontala senza paura, e ricorda che la fortuna aiuta gli audaci. Non mettetevi sulla difensiva, ma andate all’attacco.

SCORPIONE: siete un po’ più freddi del solito, cercate di concentrarvi su quella cerchia di persone della quale vi fidate e che rispettate. Non irrigiditevi troppo, non avrebbe senso in questo momento.

PESCI: cercate di non farvi scalfire da chi non capisce la vostra profondità, sei molto più di quello che ti dicono gli altri. Prova qualcosa di nuovo, battete strade diverse dal solito.