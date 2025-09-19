Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 25 settembre 2025: dal Toro al Capricorno

Ancora novità nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle indicazioni astrologiche interessanti per il periodo dal 19 al 26 settembre 2025. Dai nati sotto il segno del Leone a quelli del Toro, passando per Ariete:

LEONE: riesci ad attirare l’attenzione altrui senza sforzi, con il tuo carisma riesci ad aprire porte che sembravano blindate, ma non esagerare. Prendere senza dare nulla in cambio non è una soluzione che sembra aggradarvi più di tanto in questo momento

ARIETE: cercate di non fare il passo più lungo della gamba, sei una persona audace e coraggiosa, non batti ciglio di fronte agli ostacoli, anzi. Avete una grande tempra e voglia di rimettervi in gioco sotto tutti gli aspetti.

SAGITTARIO: staccate un po’ e prendetevi un momento per fare mente locale. È il momento adatto per fare un viaggio, un cambio d’aria potrebbe giovarvi e regalarvi delle emozioni intense e interessanti.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 25 settembre 2025

Secondo l'oroscopo settimanale Mauro Perfetti nei prossimi giorni potrebbero esserci delle sorprese interessanti. Ci saranno novità sia per i nati sotto il segno del Toro, che per Vergine e Capricorno:

TORO: forse avete vissuto qualche piccola incomprensione negli ultimi giorni. Ti senti un po’ nervoso/a, rischi di prendere decisioni affrettate. Non siate troppo rigidi o arrabbiati con gli altri, non serve.

VERGINE: secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti c’è qualcosa che continua a minare la vostra serenità. Grandi sorprese in arrivo in amore, qualcosa potrebbe muoversi in una direzione inaspettata.

CAPRICORNO: non dimenticatevi degli affetti. Con la tua caparbietà e precisione potete arrivare da qualche parte interessante. Ma non tralasciate la famiglia, quella resta sempre al primo posto.