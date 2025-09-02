Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino all'8 settembre 2025: dai Pesci all'Acquario, passando per Capricorno

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all’8 settembre 2025

Inizia il mese di settembre e come al solito porterà dietro una serie di novità e buoni propositi per il ritorno a lavoro e a scola. Secondo le previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno diverse situazioni intriganti con le quali faranno i conti i nati sotto il segno dello Scorpione, del Sagittario e del Capricorno.

SCORPIONE: Settimana vivace, con mente acuta e cuore altalenante. I rapporti possono oscillare tra intesa e conflitto. In amore possibili novità in arrivo, la fortuna vi darà una mano a risolvere diverse questioni rimaste fin troppo in sospeso.

SAGITTARIO: siete nella vostra fase grintosa, sul lavoro siete brillanti e vogliosi di trovare nuove soluzioni. L’amore torno a bussare alla vostra porta tra romanticismo e passione, delle nuove opportunità si intravedono all’orizzonte.

CAPRICORNO: a tratti la stanchezza vi rende più suscettibili. Avete bisogno di un po’ di calma per agire, la fortuna vi darà una grossa mano in questi giorni. Gestite i risultati con pazienza.

Le previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino all’8 settembre: cosa accadrà a Pesci e Acquario

Ci saranno diverse situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno di Acquario e Pesci, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti i segni di acqua avranno diverse situazioni da gestire:

ACQUARIO: sono giornate cariche di aspettative ed emozioni, l’amore vi spinge avanti con passione. La fortuna potrebbe premiare chi evita gli eccessi, vi porterà a prendere delle decisioni importanti.

PESCI: ci sarà un po’ di confusione da gestire, la calma sarà una vostra alleata molto preziosa. Siete fortunati e potrete avere delle opportunità importanti tra le mani nei prossimi giorni.

VERGINE: Nonostante piccole tensioni passeggere, prevale uno spirito vivace e comunicativo, la curiosità sarà una vostra dote e potrebbe aprirvi a delle buone occasioni nei prossimi giorni.