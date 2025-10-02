Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 9 ottobre 2025: dal Toro al Leone

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 9 ottobre 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle novità interessanti nei prossimi giorni, dai nati sotto il segno dell’Ariete fino al Leone, passando per i Sagittario.

ARIETE: è il momento di fare i fatti, mettetevi in gioco. Tenete nel vostro cassetto un progetto importante, potrete avvertire il bisogno di dare forma ai vostri sogni e ai desideri. Dalle relazioni potrete trarre beneficio.

LEONE: forse vi sentite un po’ offuscati in questa fase, datevi da fare e avrete il risalto che meritate. Un sorriso e un’apertura autentica valgono più di mille parole, mostratevi aperti all’orizzonte e qualcosa si muoverà.

SAGITTARIO: restate ottimisti, è questa la chiave per un futuro che potrebbe riservare qualcosa di buono. Un’idea nuova richiede ascolto e applicazione, ma la condivisione apre orizzonti. Fidati del desiderio di puntare verso qualcosa di diverso.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni dei prossimi giorni

Spazio alle previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti anche per i nati sotto il segno del Toro, della Vergine e del Capricorno nei prossimi giorni. Vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

TORO: fate affidamento sulla vostra fermezza. Alcune questioni richiedono maggiore attenzione, ma la pazienza per risolvere non vi manca. Nei rapporti, un gesto d’affetto potrà fare la differenza.

VERGINE: il dialogo e la chiarezza sono due vostre alleate delle quali non potete più fare a meno. E’ tempo di mettere ordine tra ciò che è rimasto incerto. Fai scelte consapevoli e con chiarezza.

CAPRICORNO: vi siete impegnati fino ad oggi, tutto quello che avete mantenuto finora trova riconoscimento. I progetti avviati iniziano a germogliare e questo vi darà una bella carica in questo momento.