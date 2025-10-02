Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 9 ottobre 2025: dai Pesci all'Acquario
Sempre nei prossimi giorni ci saranno delle situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, così come la Bilancia e l‘Acquario. Cercate di farvi trovare pronti a ogni evenienza, ecco cosa potrebbe accadere:
GEMELLI: Le tue idee trovano uno spazio nella realtà. Una conversazione apparentemente casuale potrebbe aprire nuove visioni. Siate premurosi, la curiosità vi muove da dentro e vi può regalare delle grandi occasioni.
BILANCIA: siate armoniosi, può bastare un gesto educato a cambiare le carte in tavola. Dedicatevi e concentratevi sulle vostre priorità, solo in questo modo riuscirete a notare i passi in avanti.
ACQUARIO: il vostro valore è tangibile, le stelle vi daranno una mano a battere nuove strade, ma sempre seguendo le vostre intuizioni. Andate avanti su questa strada e ne vedrete sicuramente delle belle.
Nei prossimi giorni ci saranno delle indicazioni importanti anche per i nati sotto il segno del Cancro, così come per Scorpione e Pesci. Ecco le previsioni secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti.
CANCRO: vi giocate delle armi importanti, ti emoziona profondamente chiede di essere espresso. Le tue intenzioni sincere arrivano al posto giusto, mantenete però la calma e l’attenzione in questa fase.
SCORPIONE: le relazioni richiedono trasparenza: i nodi si sciolgono con onestà. Osa, ma restando fedele a te stesso/a. Cercate di non mentirvi, i vostri bisogni richiedono ascolto.
PESCI: usate la creatività per dar forma a quello che senti. Nei rapporti, la delicatezza che usi nel trattare le emozioni apre spazi in cui parlare diventa curativo. Giocate pulito, le vostre mosse saranno creative.