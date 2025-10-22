Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni dal 22 al 29 ottobre 2025: dallo Scorpione all'Ariete

Dall’Ariete al Leone, scopriamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni 22-29 ottobre 2025 porteranno in dote grandi cambiamenti.

ARIETE: siete rinati e godete di una nuova luce che meritavate dopo tanta fatica. Adesso vi godete il momento senza dimenticare la famiglia e gli affetti a voi più cari.

TORO: ti senti stanco/a, poco motivato/a. Non preoccuparti: il cielo non ti è ostile, ma ti invita a fare chiarezza. Cercate di alleggerire i vostri sentimenti e liberatevi di ciò che non vi sta facendo bene in questa fase di vita.

LEONE: avete voglia di costruire qualcosa di grande, come cantavano i Lunapop. Siete luminosi come la stella polare, carica/o di entusiasmo e vitalità. Il cielo ti regala magnetismo e carisma. In amore domina la passione.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 21 ottobre

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno situazioni interessanti con le quali fare i conti. Dai nati sotto il segno dello Scorpione fino alla Vergine, ecco cosa potrebbe accadere:

SAGITTARIO: sei famelico/a: desideroso/a di libertà. Senti la necessità di dare una svolta alla tua routine, vi sbattete per trovare sempre delle nuove soluzioni a tutto e ce la fate. Onore a voi che non vi date mai per vinti.

VERGINE: siete in una fase di nervosismo non indifferente, ma sono periodi che passeranno. Lasciatevi andare e controllate i dettagli come sempre.

SCORPIONE: sei magnetico/a… ma più suscettibile del solito. Potrebbero emergere alcuni contrasti. Non siate esigenti in maniera eccessiva, tenete a bada le vostre pulsioni in questa fase di vita.