Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni dal 22 al 29 settembre 2025: dai Gemelli all'Acquario

Dai nati sotto il segno dei Pesci al Capricorno, passando per i Pesci, nei prossimi giorni ci saranno diverse novità pronte a catturare la vostra energia e l’attenzione. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti farete i conti con una serie di questioni non indifferenti, dal 22 al 29 ottobre 2025.

CAPRICORNO: le stelle ti invitano a respirare, a fermarti, a contare fino a tre. Ricarica le pile: serve energia e pazienza per affrontare le prossime settimane, ma avete una bella riserva.

Delitto di Garlasco, testimone smentisce Sempio: “Scontrino non è suo”/ Inquirenti: “Persona credibile”

PESCI: sei dolce, quasi riflessivo/a. Le stelle ti incoraggiano a credere nei sogni e a non lasciarti scoraggiare. Prestate attenzione alla vita, ascoltate il vostro corpo che vi manda sempre segnali chiarissimi.

CANCRO: siete un po’ malinconici, ma sapete da che parte andare a parare. L’introspezione sarà la tua miglior alleata. Le stelle ti invitano a tornare sui tuoi passi e a riflettere su alcune scelte recentemente prese, in amore cercate sempre di ascoltare.

Maria Elena Boschi nuovo fidanzato dopo Giulio Berruti?/ Spunta Roberto Vaccarella

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 29 ottobre 2025

Dai Gemelli all’Acquario, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle situazioni interessanti sia in amore che sul lavoro.

BILANCIA: l’armonia regna in alcune delle vostre situazioni. In amore? Sei empatico, capace di cogliere le esigenze del partner e di riportare serenità. Sono in arrivo delle collaborazioni molto interessanti in questo periodo.

GEMELLI: vi sentite vivi e le stelle vi stanno offrendo delle occasioni molto importanti. Approfittate di questo momento, afferrate il periodo dal quale potranno nascere questioni molto interessanti.

Selvaggia Lucarelli e Caterina Balivo ai ferri corti: cosa sta succedendo/ Le accuse della giornalista

ACQUARIO: in amore siete sempre molto disponibili e avete voglia di ascoltare chi vi sta accanto. Sul lavoro sono in arrivo delle nuove collaborazioni.