Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 29 settembre 2025: dall'Ariete al Capricorno

Secondo l’oroscopo settimanale sono in arrivo una valanga di novità nei prossimi giorni, più precisamente la settimana che porterà dal 22 al 29 settembre 2025 segnerà una spaccatura con il passato e aprirà i ponti verso il domani.

LEONE: restate autentici o almeno cercate di farlo, sarà la chiave che aprirà tante porte della vostra vita. Sentirete una spinta che ti invita a metterti in gioco: la creatività è accesa, l’orgoglio può diventare moltiplicatore di risultati. Chi aspira a maggior visibilità trova porte aperte.

SAGITTARIO: avete un grande spirito d’avventura che emerge anche nei contesti più ordinari. Hai voglia di espansione e per questo avete la meglio sull’inibizione. Può arrivare una grande occasione per voi, fatevi trovare pronti.

ARIETE: avevate delle idee confuse che stanno prendendo sempre più forma. È tempo di fare passi avanti con più fiducia, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Riuscirete molto presto a costruire qualcosa di concreto nella vostra vita.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 29 settembre 2025

Spazio ad altre novità nei prossimi giorni, dai nati sotto il segno del Toro, fino alla Vergine, passando per i nati sotto il segno del Capricorno. Ecco cosa potrebbe accadere secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti:

TORO: chi ha trovato l’amore va avanti con serenità, altri ripensano agli ex. Sarà fondamentale ascoltare le proprie priorità, distinguere ciò che arricchisce da ciò che consuma energie.

VERGINE: cercate di rivedere bene le vostre priorità e capire cosa fa realmente al caso vostro. Occhio ai dettagli, voi che siete solitamente sempre molto precisi in tutto ciò che fate, o almeno ci provate.

CAPRICORNO: potrebbe essere giunto il momento di rivedere alcuni dei vostri piani per il futuro, datevi da fare e cercate di capire dove migliorare già da adesso.