Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 29 settembre 2025

Inizia una nuova settimana e ci saranno diverse sorprese, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti i Gemelli, Bilancia e Acquario si ritroveranno a fare i conti con alcune situazioni interessanti. Vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

GEMELLI: il momento sembra sorridervi e i prossimi giorni vi aprono scenari interessanti. Le vostre capacità comunicative sono in evidenza: forte la volontà di esprimersi e di mettere fine ai fraintendimenti. Incontri importanti portano nuovi spunti.

BILANCIA: hai trovato equilibrio tra dare e prendere. Situazioni che mettevano in dubbio il valore personale trovano finalmente chiarezza. Un senso di armonia più stabile emerge se si sceglie di dialogare con il massimo della sincerità.

ACQUARIO: l’originalità è la tua forza: soluzioni fuori dai soliti schemi portano risultati. Il desiderio di libertà si fa sentire, ma è utile incanalarlo in progetti di lavoro interessanti.

Nei prossimi giorni ci saranno novità anche per i nati sotto il segno del Cancro, così per lo Scorpione e i Pesci. Una serie di sorprese che potrebbe portare in dote delle novità intriganti.

CANCRO: avete una certa sensibilità e concretezza che si uniscono: proteggi il tuo spazio e stabilisci confini sani. Anche se le emozioni sono intense, c’è una forza che spinge verso azioni.

SCORPIONE: cercate di mettervi in discussione su più fronti. Avete una forza interiore che cresce: tornano fiducia e determinazione. Le sfide non ti scoraggiano ma ti spingono a trovare soluzioni originali.

PESCI: cercate di dare retta alle voci dentro di voi e magari anche ascoltare i consigli esterni. Siate aperti ai cambiamenti e nella vostra vita potrebbero arrivare delle novità interessanti.