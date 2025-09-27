Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 3 ottobre 2025

Spazio alle novità dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci saranno cambiamenti su tutti i fronti che vedranno in campo i nati sotto il segno dell’Ariete, così come il Toro e i Gemelli.

ARIETE: non temete gli imprevisti, la tua prontezza ti permetterà di superare ogni curva con maestria, trasformando ogni sfida in un’opportunità. Il periodo è positivo e riuscirete ad avere la meglio su situazioni e dubbi.

TORO: qualche piccolo problema vi frena, il ritmo della giornata è scandito dalla capacità di moderare e riflettere. In amore forse avete bisogno di una dolcezza che non si trova a giro e che avevate in passato.

GEMELLI: in amore la comunicazione sembra essere la chiave migliore per risolvere tutto. L’atmosfera è vivace e vi regala stimoli, ma è importante non esagerare con aspettative o richieste troppo alte.

Non è finita qui, i prossimi giorni porteranno in dote una serie di novità anche per i nati sotto i segni di Leone, Cancro e Vergine. L’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci rivela che accadranno avvenimenti interessanti dal 27 settembre al 3 ottobre:

LEONE: per chi non ha ancora trovato l’amore è tempo di ributtarsi sul mercato, non mancano occasioni per vivere incontri capaci di accendere entusiasmo e curiosità

CANCRO: Il cielo vi regala un rinnovato slancio e la sensazione che gli ostacoli diventino più leggeri da superare. L’ottimismo torna a farsi sentire e vi accompagna nel vivere con intensità ogni esperienza.

VERGINE: avete bisogno di chiarezza e qualche scintilla positiva. Un tocco di leggerezza vi accompagna, portandovi a godere di relazioni vecchie e nuove conoscenze, c’è qualcosa di nuovo che bussa alla porta.