Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 3 ottobre 2025

La settimana che ci porterà dentro il mese di ottobre 2025 regalerà situazioni interessanti anche per i nati sotto il segno di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti:

BILANCIA: sul lavoro siete eleganti e avete voglia di chiarire alcune situazioni che vi hanno provocato qualche problema ultimamente. La fortuna è dalla vostra parte, potrebbe bastare un gesto per cambiare le cose.

SCORPIONE: il periodo è dinamico e ha qualcosa da dirvi, vi invita ad affrontare gli eventi con spirito adattabile, trasformando le difficoltà in occasioni di crescita. Avete voglia di trasformare le occasioni in qualcosa di più concreto.

SAGITTARIO: davanti a voi si apre uno scenario non indifferente che potrebbe portarvi delle soddisfazioni non di poco conto. Spuntano a galla delle prospettive interessanti con ottica futura.

Spazio anche ad altri segni dello zodiaco che faranno i conti con novità e sorprese. Dalle questioni di amore a quelle professionali, ecco cosa potrebbe accadere ai vari Pesci, Acquario e Scorpione nei prossimi giorni:

CAPRICORNO: sono in arrivo alcune giornate che portano in dote cambiamenti e sorprese, con la possibilità di brillare grazie alla vostra determinazione e alla capacità di restare sempre concreti.

PESCI: avete un fascino personale che non è banale. Potete puntare finalmente in alto in questa fase, si presentano alla porta delle ghiotte occasioni che attendono di essere colte al volo. La fortuna vi sorride.

ACQUARIO: alcuni impegni che avete preso potrebbero intrecciarsi con una serie di altre situazioni. Giocate di squadra, tutto ciò potrebbe darvi ulteriori occasioni in questa fase di vita.