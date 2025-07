Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 4 agosto 2025: dall'Ariete alla Bilancia, ecco cosa potrebbe accadere

Inizia una nuova settimana e non mancano come di consueto le novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo Mauro Perfetti ci saranno interessanti per molti segni dello zodiaco, dall’Ariete fino ai Gemelli, passando per i nati sotto il segno di Leone e Cancro. Temi sentimentali, fortuna, ma anche questioni di lavoro, ecco cosa potrebbe accadere nella settimana 28 luglio-4 agosto 2025:

ARIETE: se ultimamente ti sei sentito in stand-by, ora è il momento giusto per agire, in modo particolare dal punto di vista personale. Qualcosa potrebbe accadere.

TORO: vi sentite a vostro agio nel dialogo e nelle questioni di casa, forse è giunto il momento di dare una sistemata ad alcune questioni domestiche che sembrano affliggervi da un po’ di tempo.

GEMELLI: settimana ricca di eventi e di scambi, tra le tante telefonate potrebbe arrivarne anche una giusta che cambierà le cose. Potrete brillare grazie a una bella iniziativa. Non siate eccessivamente sarcastici.

Novità in arrivo dal punto di vista dello zodiaco, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno diverse situazioni con le quali fare i conti nei prossimi giorni. Vediamo cosa potrebbe accadere ai nati sotto il segno di Leone, Cancro e Vergine:

LEONE: qualcosa di importante potrebbe prendere il via, specie se hai coltivato a lungo un desiderio. In amore, la passione è alta, non siate egocentrici.

VERGINE: la settimana è delicata ma resta interessante, cercate di ascoltare il vostro intuito. Smettete di controllare in maniera eccessiva, qualcosa di bello potrebbe arrivare.

BILANCIA: nuove occasioni sul lavoro prendono piede, potrebbe arrivare una bella occasione, non idealizzate troppo in amore o potreste restare delusi.