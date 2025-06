Previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le indicazioni fino al 5 luglio 2025: dallo Scorpione alla Bilancia

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 5 luglio 2025. Nelle prossime giornate di questa rovente estate ci saranno delle nuove e importanti situazioni un po’ per tutti i segni, in particolare per Scorpione e Sagittario, alle prese con le loro questioni.

SCORPIONE: riuscirete a creare una speciale alchimia riguardo alle questioni di cuore, cercate di non perdervi d’animo. Cercate di cambiare strada e strategia in questa fase di vita.

SAGITTARIO: Venere entra nel vostro segno, arrivano degli incontri per quanto riguarda i single che potrebbero cambiare qualcosa in questo periodo. Forse dovete ancora avere un po’ pazienza, presto riuscirete a ricreare la situazione giusta.

CAPRICORNO: le stelle vi daranno una mano a ricucire i rapporti che per un motivo o per un altro hanno subito un blocco. Per i single possibili fuochi di artificio, ci sono delle proposte da analizzare. Prendetevi il giusto tempo.

Previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le indicazioni fino all’Acquario

Non finisce qui, le prossime giornate saranno incandescenti anche per i nati sotto il segno dell’Acquario e dei Pesci. Secondo le previsioni oroscopo settimanale Mauro Perfetti, ci saranno diverse questioni da aggiustare, ma anche momenti di cui godere, come per esempio i nati sotto il segno dei Pesci:

ACQUARIO: sul lavoro dovrete prendere in mano la situazione e puntare i riflettori su voi stessi. Cercate di cambiare atteggiamento e stravolgere le strategie. Le giornate favorevoli sono pronte a farvi apprezzare tutto di più.

PESCI: Venere entra in Gemelli e fa svoltare tutto. Le giornate favorevoli vi daranno una mano preziosa, per i single il fine settimana può essere davvero magico in questa fase.

BILANCIA: l’ingresso di Venere in Gemelli, previsto da Venerdì, promette grande affiatamento nelle dinamiche di coppia, vi darà una mano a realizzare dei progetti importanti.