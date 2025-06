Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, dall'Ariete alla Vergine. Grandi cambiamenti fino al 5 luglio 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico nelle prossime ore, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno diverse situazioni pronte a spiccare il volo. Secondo le previsioni astrologiche per la settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio 2025 che troviamo sul settimanale Oggi, vedremo un Ariete alle prese con qualche sorpresa e dei necessari confronti. Vola la Vergine:

ARIETE: ci saranno dei confronti, magari per le coppie. Le cose sembrano funzionare, c’è chi ha voglia di ristrutturare casa o comprarla nuova, per i single ci penserà Venere in Gemelli a dare una sterzata.

TORO: la settimana sembra aprirsi bene, possibile rigenerazione per le coppie. Sarà importante scegliere le giuste collaborazioni in questa fase, possibile chimica o ritorno di fiamma per i single.

GEMELLI: le prossime giornate potrebbero far riaffiorare qualche dissapore mal digerito o qualche ricordo dal passato che potrebbe scombussolare un po’ le dinamiche di coppia e di famiglia. Occhio a cadere nelle trappole.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, dal Cancro alla Vergine: le previsioni fino al 5 luglio 2025

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico anche per altri segni dello zodiaco, passando dalla Vergine, scatenata, al Cancro, uno dei segni più fortunati del prossimo periodo. Ecco quanto spiegato dal noto astrologo Mauro Perfetti nel suo oroscopo settimanale:

CANCRO:la settimana vi darà uno slancio importante e avrà il sapore di ripresa, bene l’amore nelle giornate di lunedì e martedì. Cercate di non essere troppo precipitosi o incoscienti.

LEONE: le stelle vogliono darvi una grande mano, vi faranno scoprire davvero se siete appagati della vostra relazione allo stato attuale delle cose. Presto avrete una marcia in più che vi darà grande slancio.

VERGINE: la settimana promette movimento, saranno dei giorni di ripresa e che vi concederanno grande spazio, riuscirete a godervi meglio chi avete accanto in questo periodo. Presto penserete più al cuore che al lavoro.