Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 10 ottobre 2025: dal Cancro alla Bilancia

Spazio alle previsioni astrologiche nei prossimi giorni anche per i nati sotto il segno del Sagittario, così come della Bilancia e dell’Acquario. Vediamo cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni, più precisamente dal 3 al 10 ottobre 2025.

SAGITTARIO: cercate di dare retta a chi vi vuole bene. Tentate di vagare un po’ prima di prendere una decisione arricchisce la tua visione delle cose, siate flessibili e alla ricerca di qualcosa di nuovo.

BILANCIA: pensate ai vostri desideri e cercate il modo di sognare ancora. Forse un incidente di percorso vi ha rallentato/a, ma è il momento di rimettersi in carreggiata. Non avere paura di prenderti ciò che desideri.

ACQUARIO: è una fase piena di desideri. Un periodo ottimo anche per nuovi incontri. In amore, una persona inaspettata potrebbe farvi battere il cuore così di colpo. Siate aperti alle novità in questo momento.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni dal 3 al 10 ottobre 2025

Spazio all’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, nei prossimi giorni ci saranno novità anche per altri segni dello zodiaco, dai nati sotto il segno dei Pesci al Cancro, passando per lo Scorpione:

CANCRO: secondo l’oroscopo settimanale potrebbe essere il momento giusto per fare delle nuove conoscenze in questo momento. Qualche incomprensione è destinata a chiarirsi, tu nel frattempo continua così. In amore, se sei in coppia, comunica più chiaramente.

PESCI: siete sensibili e questo è un dono prezioso per voi, non vi fate influenzare in maniera negativa da nessuno. Dedicatevi con attenzione alle persone che vi vogliono bene.

SCORPIONE: siete misteriosi, ma persone intorno a voi richiedono chiarezza e serenità. Bene le cose sul lavoro, potrebbe arrivare qualche novità interessante già a breve.