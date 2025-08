Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all'11 agosto 2025: dall'Ariete al Leone, passando per Vergine

Torna l’appuntamento con le previsioni della settimana, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ne vedremo delle belle nei prossimi giorni con tanti cambiamenti in vista. Dall’Ariete ai nati sotto il segno del Toro passando per gli amici dei Gemelli, ecco cosa potrebbe accadere nel periodo di riferimento 4-11 agosto 2025:

ARIETE: sarete più elettrici del solito, non vi farete mancare niente in questa fase. C’è una convinzione che vi blocca, ma riuscirete presto a risolverla.

TORO: dopo un po’ di tensioni accumulate si può dire che è tempo di relax per voi. La Luna in Sagittario potrebbe portarvi fuori da certi limiti mentali che sembrano tenervi in balia.

GEMELLI: Mercurio entra in Vergine, questo significa che avrete voglia di fare, ma forse non avete ancora le idee chiare del tutto. Non sarà un limite, ci saranno giorni più lucidi. Avrete prove da affrontare.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino all’11 agosto 2025

Non è finita qui, perché secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno altre novità molto interessanti nei prossimi giorni. Dal Leone alla Vergine, passando per i nati sotto il segno del Cancro:

CANCRO: la Luna crescente attraversa il Sagittario e poi il Capricorno, segnandoti in profondità. Non sarà una settimana tutta di cuori e carezze, ci saranno spigolosità che però saprete gestire.

LEONE: il Sole splende nel tuo segno e questo, da solo, sarebbe già motivo per sentirti forte, centrato, riconosciuto. Il ritorno alla realtà sarà davvero brillante.

VERGINE: alcune questioni si possono migliorare, altre no ma ne saprete trarre beneficio. Non tutto è migliorabile, qualcosa dovrete adattare in questi giorni secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti.