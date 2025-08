Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all'8 giugno 2025: dal Sagittario alla Bilancia

Si rinnova l’appuntamento con l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, secondo le previsioni settimanali ci saranno grosse sorprese nei prossimi giorni. Dai nati sotto il segno del Sagittario allo Scorpione, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

SAGITTARIO: e prossime settimane saranno fondamentali perché a partire da ora, troverete il coraggio di cambiare la vostra vita. Forse vi sentite stretti e limitati da alcune dinamiche.

SCORPIONE: agosto non sembra essere il vostro mese fortunato. Sembra che stiate vivendo delle situazioni che non vi fanno bene solo perché pensate che siano quello che meritate, ma le cose non stanno esattamente così.

CAPRICORNO: ci saranno alti e bassi con i quali fare i conti in questo momento. Agosto sarà il mese che vi farà evolvere, vi potrebbe dare una marcia in più. Siate più determinati possibile.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino all’8 agosto 2025

Non è finita qui, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno novità importanti dal punto di vista astrologico. Anche i nati sotto il segno di Acquario e Pesci si ritroveranno a fare i conti con situazioni delicate, ma anche grandi emozioni.

ACQUARIO: le idee che avete in mente per adesso non siete riusciti a metterle in pratica. Tuttavia avete paura del cambiamento, seguite il vostro istinto senza badare troppo a ciò che dicono sul vostro conto.

PESCI: è il momento giusto per stare fermi, qualsiasi mossa potrebbe risultare controproducente. Siete un po’ distratti e rischiate qualche dimenticanza in questa fase.

BILANCIA: avete la testa altrove, ma riuscirete a sistemare diverse situazioni. Avete un talento naturale che vi darà una mano in diverse situazioni contorte.