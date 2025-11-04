Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all'11 novembre 2025: dall'Ariete all'Acquario

Dai nati sotto il segno dell’Ariete al Sagittario, passando per Capricorno e Bilancia, scopriamo cosa prevede l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti nei prossimi giorni:

ARIETE: siete forzuti e avete voglia di ricominciare sotto tanti punti di vista. Il meglio deve ancora venire, sia sul lavoro che dal punto di vista sentimentale, ora è il momento di darci dentro.

TORO: risalirete la china, ora è il momento di percorrerla e la strada non è necessariamente piena di buche. Riuscirete a fare i conti con situazioni interessanti, concentratevi e pensate a voi stessi, è il momento giusto per scavare dentro di voi.

SAGITTARIO: sei un vulcano di energia, non ti ferma nessuno. Qualche piccola tensione potrebbe innervosirti, lascia che passi la nottata e arriverà una ventata di aria fresca che cambierà le cose.

Spazio anche ad altri segni dello zodiaco, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno situazioni interessanti anche per altri segni dello zodiaco, dal Capricorno alla Vergine, vediamo cosa potrebbe accadere.

CAPRICORNO: novità stanno bollendo in pentola, anche se ti sembra di non fare abbastanza. Respira, non essere troppo severo/a con te stesso/a e celebra anche i traguardi minori che avete raggiunto.

BILANCIA: vi state preoccupando troppo del giudizio degli altri. Ritrova il tuo centro, non lasciare che le parole altrui ti definiscano. Datevi da fare e continuate a lottare.

ACQUARIO: la vostra prospettiva è davvero speciale, non dimenticarlo. Con il tuo modo di pensare fuori dagli schemi raggiungerai tutti i tuoi obiettivi. Metti da parte le tensioni, concentrati su te stesso/a.