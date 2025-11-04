Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all'11 novembre 2025: dal Leone allo Scorpione

Spazio ad altre novità dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno altre situazioni interessanti, dai nati sotto il segno dei Pesci al Capricorno, passando per il Cancro.

PESCI: siete nella vostra fase di giusta dolcezza, godetevela e divertitevi. Ci saranno tante novità pronte ad attendervi al varco in questo periodo. Il futuro vi sorriderà, andatene certi.

CAPRICORNO: siete in cerca di nuovi stimoli, prova ad ampliare i tuoi orizzonti. Un incontro inaspettato potrebbe farvi sentire speciale in questo momento, in amore le novità sono dietro l’angolo e il lavoro vi porta delle responsabilità.

CANCRO: qualcuno vorrebbe darvi dei consigli, cercate di farne tesoro perché ve li ritroverete. Avete un po’ la testa fra le nuvole, tornate a terra e ne beneficerete. Hai una sensibilità rara, preziosa per chi ti circonda.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino all’11 novembre 2025

Ci sono delle novità interessanti dal punto di vista astrologico, l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti potrebbe garantirvi delle situazioni interessanti nei prossimi giorni. Dai nati sotto il segno del Leone alla Vergine, passando per lo Scorpione.

LEONE: siete in una fase di relax totale e questo è un bene. Brillate e lo sapete, hai una presenza magnetica che conquista chiunque. Guardati dentro, attirerai ciò che meriti eliminando ciò che non ti serve.

VERGINE: l’amore arriverà. Ora dovete cercare di osare il più possibile, lasciate la vostra comfort zone, anche se siete impauriti.

SCORPIONE: siete in cerca di nuovi stimoli, prova ad ampliare i tuoi orizzonti. Un incontro inaspettato potrebbe farti sentire speciale, bene l’amore in futuro.