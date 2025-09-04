Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all'11 settembre 2025: dai Gemelli al Leone

Novità in arrivo dal punto di vista astrologico, secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti nei giorni in arrivo ne vedremo delle belle sotto diversi aspetti. Dall’amore che chiama, fino al lavoro e chi cerca dei nuovi progetti. Secondo l’oroscopo settimanale ci saranno diverse situazioni in aggiornamento, a partire dai nati sotto il segno dell’Ariete, ma non solo:

Perchè si chiama Ricomincio da tre?/ Il significato ‘agrodolce’ nel titolo del film di Massimo Troisi

ARIETE: torna la voglia di fare e di reagire: potresti finalmente avere la risposta che aspettavi o una conferma che ti spinge a procedere. Chi cerca novità ha trovato il terreno giusto per scavare, occhio alle sorprese. Qualcuno torna dal passato?

TORO: dopo qualche tensione accumulata riuscirete a rimettere insieme un po’ di serenità. Tutto questo non significa che tutto sia prevedibile. Sai come gestire le situazioni complesse, tirate fuori il meglio nelle difficoltà.

Alessandro Basciano attacca Selvaggia Lucarelli: “Strumentalizzi come Sophie!”/ “La verità sul braccialetto…”

GEMELLI: la settimana in arrivo sarà certamente ricca di spunti e vivace, qualcosa a galla spunterà. Lasciatevi sorprendere, pur restando con i piedi ben saldi a terra. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti il vento soffierà in una nuova direzione.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all’11 settembre 2025

Ci saranno novità anche per i nati sotto il segno del Leone e dell‘Acquario, ecco cosa possiamo attenderci nei prossimi giorni secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti. Tanti cambiamenti in amore, ma non solo:

ACQUARIO: C’è chi ti osserva con interesse, chi ti chiede di collaborare, chi vuole entrare nel tuo mondo. Sta a te scegliere, però cercate di non buttare l’energia che avete raccolto fino ad oggi.

Delitto di Garlasco, nuovi test su Dna unghie: "dati grezzi" dai Ris/ Si allungano tempi incidente probatorio

PESCI: un clima leggero vi darà una mano sotto diversi fronti in questo periodo. Cercate di dare spazio ai sentimenti. Una parola giusta potrebbe cambiare tutto.

LEONE: settembre sarà il mese della rinascita, godetevela e sfruttatela perché riuscirete a fare i conti con diverse sorprese importanti nei prossimi giorni. Abbiate il coraggio di chiedere.