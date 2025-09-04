Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino all'11 settembre 2025: dai Pesci alla Vergine

Tornano le indicazioni astrologiche e non mancano le novità per la settimana che porterà dal 4 all’11 settembre 2025, ci saranno diversi cambiamenti e situazioni interessanti per i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Acquario:

BILANCIA: spunta a galla la vostra eleganza e lo stile in questo inizio di settembre. Lasciatevi andare e cercate di godere delle persone che avete al vostro fianco in questo momento.

ACQUARIO: vi sentite svegli e ricettivi in questo momento. Sfruttate al massimo questa lucidità per affrontare progetti contorti e più difficili e per comunicare efficacemente i vostri piani e le idee per il futuro.

SAGITTARIO: siete aperti dal punto di vista mentale. Questo è il momento ideale per dare forma a progetti ambiziosi e per esplorare nuove occasioni. In amore, la vostra energia positiva potrebbe attirare gli altri. Possibile svolta in arrivo anche sul lavoro.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino all’11 luglio 2025

Ci saranno delle altre novità nei prossimi giorni che riguarderanno l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, secondo le questioni astrologiche non mancheranno delle situazioni interessanti, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

CAPRICORNO: non avete tutto sotto controllo ma non potrebbe essere altrimenti. Questa settimana ti spinge a lasciarti un po’ andare, a non pianificare ogni dettaglio, ma a vivere più con il cuore.

PESCI: presto intorno a voi si costruirà un clima fatto di leggerezza e che potrebbe darvi una grossa mano sotto diversi aspetti. Non tutto si risolve subito, ma stai imparando a gestire le cose con più consapevolezza

VERGINE: qualcosa sembra soffiare in una nuova direzione che potrebbe essere quella giusta per voi. Il tempo vi darà ragione, andate avanti dritti per la vostra strada. Avete un buon carico emotivo che potrebbe alleggerirvi.