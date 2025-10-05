Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 12 ottobre 2025: dai Gemelli alla Vergine

Spazio alle previsioni dell’oroscopo di Mauro Perfetti per la settimana che va dal 5 al 12 ottobre 2025. Secondo le indicazioni astrologiche ci saranno delle novità interessanti per i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e della Vergine:

ARIETE: si apre una fase in cui avverti una spinta a osare. Emerge la necessità di sincerità che ti spinge a sciogliere le timidezze: se c’è qualcosa da chiarire, sarà possibile farlo con naturalezza.

TORO: siete più leggeri del solito, forse qualche situazioni vi alleggerisce. Le tue azioni tendono a portare risultati se non vacilli nel percorrere la strada intrapresa. Sei alla ricerca di un’armonia che rassicuri e rinforzi il senso di stabilità, mentre le idee si muovono in una direzione precisa.

LEONE: ci potrebbero essere degli alti e bassi, cercate di gestire tutto con equilibrio. Nei rapporti affettivi occorre comprendere i tempi dell’altro e temperare l’orgoglio. Sfera professionale e sentimentale chiedono equilibrio.

Anche per i nati sotto il segno dei Gemelli, Cancro e Vergine sarà una settimana interessante. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno delle situazioni interessanti con le quali fare i conti, sia in amore che sul lavoro:

GEMELLI: le relazioni si animano di complicità e ascolto, gli incontri stuzzicano la fantasia. Emerge la capacità di individuare soluzioni fuori dall’ordinario, guardate avanti con fiducia e qualcosa si muoverà.

CANCRO: le emozioni sono dalla vostra parte, le situazioni che si erano bloccate adesso iniziano a muoversi. Cercate di non forzare troppo le cose in questo momento, non è il caso e ci sarebbe poco di guadagnato.

VERGINE: cercate di non forzare troppo le cose in questo momento, qualcosa di buono accadrà in ogni caso. La calma sarà una vostra preziosa amica in questa fase.