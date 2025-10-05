Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 12 ottobre 2025: dal Capricorno ai Pesci

Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, la settimana che ci porterà dal 5 al 12 ottobre 2025 porterà in dote una serie di sorprese non indifferenti. Dai nati sotto il segno della Bilancia, fino allo Scorpione, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni:

BILANCIA: vivete in uno stato armonioso, sia dentro che fuori. Le relazioni potrebbero riprendere piede in questa fase grazie a un po’ di ascolto. Le scelte fatte da voi avranno dei risvolti positivi già a breve giro di posta.

SCORPIONE: avvertite una certa intensità, non tutto accade subito, ma qualcosa si muove su binari positivi. Tutto può diventare un buon punto di partenza per molti degli scenari che state ipotizzando.

SAGITTARIO: cercate di cogliere delle occasioni importanti. Lasciate che l’ispirazione prenda sempre più corpo in questa fase. Avete occasioni da cogliere, cercate di uscire il più possibile dalla routine.

Sempre secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti, la settimana che vi porterà fino al 12 ottobre 2025 porterà in dote delle altre novità non indifferenti. Dai nati sotto il segno del Capricorno fino all’Acquario, passando per i Pesci.

CAPRICORNO: cercate di recuperare gradualmente da questo momento che potrebbe aver portato in dote un po’ di stanchezza. Sistemate le cose che non funzionano. Fate un passo alla volta e riuscirete a recuperare terreno.

ACQUARIO: avvertite aria di novità in questo momento. Siete creativi e non temete delle reazioni inconsuete in questa fase, anche se tutto può accadere.

PESCI: i sentimenti sono sempre di più la vostra guida, siete intuitivi e avete voglia di mettervi alla prova. Date spazio alla vostra visione di prendere piede in questo momento.