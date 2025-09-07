Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 14 settembre 2025: dall'Ariete al Toro, passando per la Vergine

Cambiamenti e novità in arrivo dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci imbatteremo in una serie di sorprese importanti. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno diverse sorprese nei prossimi giorni, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere:

ARIETE: è spinto da sensibilità e intuizione verso un periodo di scoperta interiore: emergono aspirazioni che credevi ormai scomparse dai radar. Risalirete la china dopo qualche difficoltà affrontata.

LEONE: dietro la vostra figura si nasconde un bisogno di significato più profondo: questo momento ti invita a guardarti dentro e ad abbassare le difese, scoprendo anche nella dolcezza un nuovo potere.

GEMELLI: tutto quello che andrete a fare andrà fatto prestando attenzione, analizzando con lucidità i dettagli e prevedendo ogni tipo di possibile complicazione, anche la meno probabile. Gli amici sono fantastici, le nuove conoscenze potranno risultare fondamentali.

Non è finita qui, nei prossimi giorni ci saranno altre situazioni da affrontare anche per i nati sotto il segno del Leone e della Bilancia. Non è finita qui, ci saranno delle situazioni con le quali fare i conti anche per il Toro, ma non solo:

TORO: qualcuno potrebbe posizionarsi di lato e farvi uno sgambetto. Sono persone più grandi o più giovani di voi quelle con cui andrete più d’accordo, perché con i coetanei scatterà immediata la competizione.

CANCRO: Marte non soffia a vostro favore in questo momento. Quindi, per non indisporlo ulteriormente, non prendete nulla di petto. Siate evasivi il più possibile in questo momento della vostra vita.

VERGINE: è un momento in cui siete concentrati, non vi lasciate intimorire e renderete molto sia nelle libere professioni o studiando in solitaria in questo momento. Scorpione resta un segno affascinante.