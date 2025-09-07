Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, le previsioni fino al 14 settembre 2025: dalla Bilancia ai Pesci

Tante sorprese e cambiamenti in arrivo dal punto di vista astrologico, nei prossimi giorni ci imbatteremo in una serie di novità. Secondo l’oroscopo settimanale Mauro Perfetti ci saranno diverse sorprese nei prossimi giorni, vediamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere nella settimana 7-14 settembre 2025:

SCORPIONE: qualcuno del Toro forse vi sta mentendo. n primo piano l’amore, l’eros e le emozioni intense. Inutile dirvi di lasciarvi andare: lo farete comunque. Nella vita pratica tenete sotto controllo i precisini che a volte si rivelano fin troppo impiccioni.

Incidente Francesco Paolantoni e Patrizio Rispo, racconto choc: “Testata in macchina…”/ Cos’è successo?

SAGITTARIO: con qualche Vergine potrebbe nascere un conflitto. Dovete muovervi in avanti: sia in amore sia nel lavoro avrete soddisfazioni proporzionate alla vostra disponibilità e al sacrificio che riuscirete a mettere.

CAPRICORNO: qualcosa non sembra girare nella maniera giusta, ma il vento presto potrebbe cambiare davvero. Parlare potrebbe rivelarsi sufficiente per risolvere dei grattacapi non indifferenti.

Innocence sospesa: quando e dove torna in onda con le ultime puntate/ Ecco cosa sostituisce la serie

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti, previsioni fino al 14 settembre 2025

Spazio all‘oroscopo settimanale Mauro Perfetti, nei prossimi giorni ci saranno delle situazioni interessanti da affrontare anche per i nati sotto il segno della Bilancia, ma anche Pesci e Acquario:

BILANCIA: fate sentire la vostra voce, ora ne avete la possibilità. Fate sentire la vostra voce e individuate le giuste caratteristiche per poter costruire qualcosa di positivo. Un Ariete potrebbe darvi dei consigli preziosi e intelligenti.

ACQUARIO: In questi giorni vi piacerà (e gratificherà) occuparvi della casa, delle incombenze pratiche, dei problemi organizzativi. Riuscirete però ad ottenere una preziosa ricompensa nei prossimi giorni.

Tananai e Camihawke sono fidanzati? Esplode il gossip/ "Beccati insieme al suo concerto"

PESCI: non tiratevi indietro in questo momento, qualcuno potrebbe avere bisogno di voi. Si rischiano dei malintesi, possibili divertimenti in arrivo in questa fase.