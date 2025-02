Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025: le previsioni per i primi sei segni

La primavera sta per arrivare e, già questa settimana, Marzo comincerà a mostrare la sua presenza ai segni zodiacali che potranno vivere la fine di febbraio e i primi giorni di marzo in modo differente rispetto all’andamento delle stelle. Cosa prevedono, dunque, le le stelle per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine per la settimana fino al 2 marzo 2025? A svelare tutto è Mauro Perfetti.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025: Gemelli vai incontro all’amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025, per i nati sotto il segno dell’Ariete sarà un periodo di netta ripresa. Le stelle sono pronte a darvi la giusta spinta per rinnovare i sentimenti ma sta a voi decidere a chi concedere la vostra fiducia. In generale, tuttavia, non abbiate paura di voltare pagina. Settimana che si apre con i migliori auspici per i nati sotto il segno del Toro che avranno la possibilità di rianimare le dinamiche di coppia. Nel lavoro, invece, la Luna è perfetta per proporti e smuovere un po’ la situazione.

I nati sotto il segno dei Gemelli, invece, possono contare sull’aiuto delle stelle per risolvere eventuali problemi di coppia e per farvi incontrare l’amore se siete single ma sarà necessario darsi da fare. Nel lavoro, la Luna nuova in Pesci ti mostrerà un obiettivo da raggiungere.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025: Leone a caccia dell’amore

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti fino al 2 marzo, i nati sotto il segno del Cancro ritroveranno un po’ di positività grazie alla Luna nuova in Pesci che ha il potere di scacciare via i dubbi e le incertezze. Intanto, Marte si riattiva per aiutarti ad avere più conferme in amore o per chiarirti con chi ti ha deluso. Nel lavoro si apre una settimana top.

Il Leone, invece, sarà aiutato dalle stelle a ravvivare l’alchimia di coppia e a credere di più nella forza dell’amore se sei single. Nel lavoro, avrai più fiducia in te e nei tuoi progetti. Infine, i nati sotto il segno della Vergine saranno spinti dalle stelle a mettere le cose in chiaro nei rapporti e nelle relazioni. Entro metà marzo arriveranno le risposte che aspettate,