Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025: le previsioni per i primi sei segni zodiacali

Dopo le previsioni per l’oroscopo settimanale per i primi sei segni zodiacali, arriva l’appuntamento con le previsioni per la seconda meta dello zodiaco. A svelare l’andamento delle stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci è Mauro Perfetti che dà consigli su come affrontare le giornate fino al 2 marzo 2025. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni.

Oroscopo Paolo Fox di domani 27 febbraio 2025/ Da Ariete a Vergine: tutte le previsioni

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025: Bilancia, è il momento delle decisioni

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, per i nati sotto il segno della Bilancia è arrivato il momento di decidere se la persona che avete scelto di avere accanto sia realmente quella giusta. Se non siete convinti, meglio prendersi una pausa evitando di portare avanti una situazione complicata. Nel lavoro, settimana ricca di sorprese. Settimana top per i nati sotto il segno dello Scorpione ma sarà importante giocarsi bene le proprie carte in tutti i settori.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti: previsioni fino al 2 marzo 2025/ Ariete in recupero

I nati sotto il segno del Sagittario hanno voglia di progettare un futuro migliore. Nel lavoro, non mancherà la fortuna, ma anche numerosi impegni da affrontare con grinta.

Oroscopo settimanale Mauro Perfetti fino al 2 marzo 2025: Capricorno, vivi la tua vita

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, le stelle danno ai nati sotto il segno del Capricorno tutti i mezzi per vivere la propria vita come si desidera e non come la vogliono gli altri. Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per proporsi per nuovi progetti ma potrebbero arrivare anche risposte che aspettavate da tempo.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 26 febbraio 2025/ Pesci motivati, ora stimolanti per i Sagittario

Le stelle aiutano la sfera sentimentale dei nati sotto il segno dell’Acquario che hanno modo di trovare grande sintonia con il partner o con la persona che avete conosciuto da poco. Nel lavoro, le stelle vi aiutano ad agire per ottenere di più rispetto a quello che avete. Infine, per i nati sotto il segno dei Pesci, prevedono la possibilità di cambiare e rivoluzionare totalmente la propria vita. In amore sarete irresistibili e sul lavoro non mancherà la fortuna.